5 em cada 10 trabalhadores não chegam com salário ao fim do mês, diz Serasa

Os dados mostram que apenas dois em cada dez entrevistados têm total controle sobre suas vidas financeiras. Dentre aqueles que alegaram ter menos controle há maior presença da Geração Z, da Classe C, dos trabalhadores PJ e daqueles que atuam em empresas menores.

Parte dos trabalhadores, até mais do que no ano passado, está estável e consegue finalizar o mês com o salário na conta, indicando uma possível reorganização financeira. No entanto, para a outra metade, a realidade ainda é desafiadora. O custo de vida continua superior à renda para muitos, reforçando a necessidade de ampliar o acesso ao crédito de forma mais adequada à realidade do trabalhador, além de incentivar práticas de planejamento e educação financeira Délber Lage, CEO da SalaryFits, empresa da Serasa Experian

Renda extra para fechar as contas

Dentre os entrevistados que não possuem salário suficiente para chegar ao fim do mês, 49% utilizam fontes de renda extra para fechar as contas e não ficar no vermelho. De acordo com os dados da pesquisa, a maior parte recorre ao uso de linhas de crédito, como cartão, cheque-especial e empréstimo ou utiliza renda familiar. Também existem aqueles que trabalham dobrado, como freelancer por exemplo.

Existe, porém, um grupo de 5% que não consegue chegar ao fim do mês com dinheiro e nem possui alternativas. "Para essas pessoas, a inadimplência é um risco real, mas contratar empréstimos mais vantajosos, com juros menores, como o consignado, por exemplo, ou renegociar dívidas ainda podem ser caminhos efetivos para evitar restrições futuras", explica o CEO.

Para onde vai o salário?

O estudo também destacou que o principal destino do orçamento dos entrevistados são os itens essenciais. Alimentação (77%) e contas básicas como luz, água e gás (71%) lideram a lista de gastos mensais, indicando que boa parte da renda é absorvida por despesas fixas. Na sequência, estão compromissos financeiros de médio e longo prazo, como financiamentos (52%) e empréstimos (36%), além de despesas com consumo (33%) e estudos (20%).