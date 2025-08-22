Discurso de Powell pode prenunciar corte da Selic, dizem analistas

Foi um discurso forte, importante para balizar expectativas e mostrar qual batalha o Fed vai enfrentar. E a escolha parece ser por ajudar a atividade a não entrar em patamar recessivo.

Marcela Kawauti, economista-chefe da gestora Lifetime

Mudança pode ajudar a atrair investidores para o Brasil. A sinalização de queda de juros nos EUA favorece a desvalorização do dólar e a alta da Bolsa no Brasil e em outros mercados emergentes. Como as aplicações de renda fixa no mercado norte-americano ficam menos atraentes se os juros básicos recuam, os grandes investidores passam a procurar boas alternativas em outros lugares do mundo, aceitando correr mais risco. Para comprar ações de empresas brasileiras na B3, esses investidores precisam trocar seus dólares por reais no mercado local, o que derruba as cotações da moeda americana.

Reflexos no dólar são imediatos. O mercado antecipa esses movimentos, por isso o dólar começa a perder valor diante do real e a Bolsa sobe antes de os juros efetivamente caírem nos EUA, apenas com a crescente expectativa de que isso pode acontecer.

Se o corte de juros nos EUA realmente vier, isso abre espaço para um corte também no Brasil. Um dos motivos é que um corte de juros nos EUA, ao ajudar na desvalorização do dólar frente ao real, ajuda a segurar a inflação por aqui, diz Marcela Kawauti, da Lifetime. Outro ponto é que um corte nos EUA abre uma janela de cortes de juros para outros países, inclusive o Brasil. "O Banco Central brasileiro passa a ter o argumento de que os juros estão mais baixos lá fora", diz Andressa Durão, economista do ASA.

Entenda

O discurso ocorre em meio a uma pressão sem precedentes do presidente dos EUA. Donald Trump exige um corte na taxa de juros quando o Fed se reunir no próximo mês. Dois diretores do banco central começaram a pressionar por reduções com dissidências na última reunião, devido a preocupações de que o mercado de trabalho possa estar se enfraquecendo mais rapidamente do que sugerem os dados de emprego.