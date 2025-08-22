Próximo pagamento do Bolsa Família: veja calendário de setembro

Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 para gestantes e adolescentes de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses — válido a partir de setembro.

Condições para manter o Bolsa Família

Para continuar recebendo o auxílio, os beneficiários devem cumprir algumas regras ligadas à saúde e à educação:

assegurar que crianças e jovens de 4 a 17 anos estejam matriculados e frequentando a escola;

realizar consultas de pré-natal durante a gestação;