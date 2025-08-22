Dólar cai e Bolsa sobe forte após discurso de Powell sobre juros nos EUA

Ações de bancos avançam e recuperam parte das perdas provocadas pelo temor de uma escalada na crise entre Brasil e EUA com a Lei Magnitsky. As ações do Banco do Brasil (BBAS3) e do Itaú (ITUB4) aparecem entre as mais negociadas, até o momento, com avanço de 3,25% e 2,56%. Os papéis do Bradesco (BBDC3) também sobem 2,51%, assim como Santander (SANB3), com alta de 2,69%, e BTG (BPAC3), avanço de 1,50%. No pior dia do ano na Bolsa, na terça-feira (19), o Ibovespa caiu 2,10% pressionado pelos bancos, que perderam quase R$ 42 bilhões em valor de mercado.

Powell sinaliza corte de juros, mas mantém inflação no radar. Durante aguardado discurso no simpósio de Jackson Hole, que reúne representantes de banco centrais de todo o mundo, o presidente do BC dos EUA afirmou reconheceu haver um caminho aberto para o corte das taxas pela primeira neste ano. Os juros dos EUA figuram entre 4,25% e 4,5% ao ano desde dezembro do ano passado.

Por que essa sinalização ajuda a Bolsa?

A sinalização de queda de juros nos EUA favorece a desvalorização do dólar e a alta da Bolsa no Brasil e em outros mercados emergentes. Como as aplicações de renda fixa no mercado norte-americano ficam menos atraentes se os juros básicos recuam, os grandes investidores passam a procurar boas alternativas em outros lugares do mundo, aceitando correr mais risco. Para comprar ações de empresas brasileiras na B3, esses investidores precisam trocar seus dólares por reais no mercado local, o que derruba as cotações da moeda americana. O mercado antecipa esses movimentos, por isso o dólar começa a perder valor diante do real e a Bolsa sobe antes de os juros efetivamente caírem nos EUA, apenas com a sinalização de que isso pode acontecer.

Para o Brasil, esse ambiente é positivo. Com a taxa de juros doméstica ainda em patamar elevado, a atratividade do diferencial para o investidor internacional aumenta. É claro que, no curto prazo, seguimos acompanhando o cenário político local, mas é inegável que a política monetária americana continua sendo um dos principais vetores para o fluxo de capital estrangeiro.

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos

Além do cenário inflacionário ainda resistente, o presidente do Fed também enfrenta pressões políticas. O comandante do Banco Central norte-americano é pressionado pela Casa Branca para o início de um ciclo de cortes das taxas de juros. As queixas lideradas por Trump consideram que as taxas no patamar atual dificultam o acesso ao crédito e prejudicam o desenvolvimento econômico.