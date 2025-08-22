Ele entrou como estagiário em 2003 e agora será o CEO de gigante varejista

O currículo de Fiddelke na Target entre 2007 e 2024 inclui os mais variados cargos: diretor, vice-presidente, vice-presidente sênior, vice-presidente executivo e diretor financeiro.

Posso dizer que o estagiário que passou por aquelas portas há 22 anos não teria previsto um caminho na Target que levasse ao dia de hoje Michael Fiddelke, em vídeo no LinkedIn

Fiddelke assume o cargo com um desafio. As vendas da Target nos último quatro anos até têm sido estáveis, mas clientes, ex-funcionários, fornecedores e analistas dizem ser em grande parte resultado de experiências insatisfatórias em lojas com poucos funcionários e uma mudança, na era Trump, contra esforços de diversidade", relatou a CNBC. "Eles meio que perderam sua identidade", disse um ex-funcionário, que trabalhou na Target por quase dez anos.

A projeção de 2025 para os resultados fiscais da Target é uma queda de um ponto percentual nas vendas. "Fazer a Target voltar a crescer é minha prioridade. Precisaremos operar de forma diferente, agir com urgência e foco, e fazer escolhas ousadas para chegar lá", escreveu Michael.

Quando assumir o cargo, Fiddelke se juntará a nomes como Elliott Hill, da Nike, Satya Nadella, da Microsoft, e Mary Barra, da General Motors, como pessoas que passaram a liderar as empresas onde começaram como estagiários. Suas décadas de experiência na Target, durante períodos de alta e baixa, o ajudam a "entender este negócio" e o que o torna "distintamente único", disse ele durante uma ligação com repórteres.