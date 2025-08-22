Número de domicílios alugados no Brasil aumenta 45% em oito anos, diz IBGE

A quantidade de domicílios alugados no Brasil sofreu um aumento de 45,4% entre 2016 e 2024, de acordo com o IBGE.

O que aconteceu

O número de domicílios alugados passou de 12,3 milhões, em 2016, para 17,8 milhões, em 2024, um aumento de 5,6 milhões. Quase metade (2,6 milhões) dessa variação no total de domicílios alugados aconteceu de 2022 para 2024. As informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE.

Aumentou, também, o total de domicílios alugados: 18,4%, em 2016, para 23%, em 2024. No mesmo período, houve uma contínua redução na proporção de domicílios próprios já pagos, de 66,8% para 61,6%, indicando uma concentração de riqueza.