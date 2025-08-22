INSS de agosto: consulte aqui o calendário de pagamentos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referentes a agosto de 2025. Os depósitos seguirão a ordem do número final do benefício, ignorando o dígito após o traço, mantendo o sistema já adotado para garantir organização e eficiência no repasse dos valores.

O que aconteceu

Para segurados que recebem até um salário mínimo, os pagamentos ocorrerão de 25 de agosto a 5 de setembro. Já para aqueles que ganham acima do piso, os depósitos serão realizados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de transferências, sendo cerca de 28,2 milhões destinadas a beneficiários que recebem até o valor mínimo e aproximadamente 12,3 milhões para quem possui rendimentos maiores.