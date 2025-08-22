Powell sinaliza corte de juros, mas mantém inflação no radar

O presidente do Fed (Federal Reserve), o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, admitiu que a autoridade monetária pode cortar os juros em setembro. Ainda assim, manifestou preocupação com a inflação e afirmou que há "novos desafios" após o tarifaço aplicado por Donald Trump e as políticas imigratórias mais restritivas.
O que aconteceu
Powell avalia que o Fed tem margem para reduzir os juros em setembro. Durante aguardado discurso no simpósio de Jackson Hole, que reúne representantes de bancos centrais de todo o mundo, o presidente do BC dos EUA reconheceu haver um caminho aberto para o corte das taxas pela primeira vez neste ano. Os juros dos EUA figuram entre 4,25% e 4,5% ao ano desde dezembro do ano passado.
A estabilidade da taxa de desemprego e outras medidas do mercado de trabalho nos permitem progredir com cuidado enquanto consideramos mudanças na nossa taxa de juros.
Jerome Powell
Presidente do Fed afirma que as decisões serão técnicas. Segundo Powell, os vereditos a respeito dos juros serão embasados na análise de dados, nos possíveis efeitos econômicos e no balanço de riscos. "Nunca desviaremos dessa abordagem. [...] Espero que o Comitê esteja preparado para usar o máximo possível de ferramentas para alcançar seus objetivos de emprego máximo e estabilidade de preços."
Ele afirma que o ambiente inflacionário permanece no radar. Powell recorda que há um ano a inflação norte-americana estava entre 5,25% a 5,5% ao ano. "A taxa restritiva era adequada para reduzir a inflação e fornecer uma balança sustentável entre a demanda agregada e a oferta", recorda ele. O presidente do Fed reconhece que os riscos haviam diminuído, mas o mercado de trabalho permanecia aquecido, o que traz potencial para o aumento dos preços.
Discurso de Powell era aguardado pelo mercado. Além dos investidores, a Casa Branca também acompanha as decisões do Fed. O comandante do Banco Central norte-americano é pressionado pelo presidente Donald Trump para o início de um ciclo de cortes das taxas de juros. As queixas de Trump consideram que as taxas no patamar atual dificultam o acesso ao crédito e prejudicam o desenvolvimento econômico.
Políticas de Trump foram mencionadas como prejudiciais para a inflação. "Há uma incerteza significativa sobre onde todas essas políticas eventualmente se acalmarão e quais serão seus efeitos duradouros na economia", pondera Powell. Ele avalia que, a longo prazo, as decisões podem trazer "importantes implicações para o crescimento econômico e a produtividade".
Os efeitos das tarifas nos preços aos consumidores estão claramente visíveis. Nós esperamos que esses efeitos se acumulem nos próximos meses, com o aumento das incertezas.
Jerome Powell
Desaceleração da economia
Decisão da última reunião do Federal Reserve não foi unânime. A pressão pela queda dos juros aumentou com o voto favorável ao corte por dois representantes da autoridade monetária. As divergências a favor da redução consideram que as taxas já causam efeitos negativos ao mercado de trabalho. Por outro lado, a inflação acumulada em 12 meses permanece acima da meta de 2%.
Equilíbrio do mercado de trabalho indica perda de força da economia. Na avaliação de Powell, o cenário confirma que os riscos de desaceleração cresceram. "O avanço do PIB reduziu significativamente na primeira metade deste ano na comparação com 2024", aponta ele ao destacar a redução do consumo das famílias no período.
Mais de 70% das expectativas apontam para corte dos juros em setembro. A estimativa do mercado financeiro pela redução dos juros ao patamar entre 4% e 4,25% ao ano segue majoritária. Menos de um terço dos analistas (28,5%) está à espera de uma nova manutenção da taxa no próximo mês. Os juros abaixo de 4% ao ano em dezembro são aguardados por 72,5% do mercado financeiro norte-americano.
Efeito global
Decisões monetárias dos EUA atraem os olhares do mundo. A eventual redução das taxas na economia norte-americana representa um cenário positivo para os emergentes, a exemplo do Brasil, que tendem a atrair maiores volumes de investimento, apesar de oferecerem um risco mais elevado.
Discurso de Powell ampliou alta da Bolsa e queda do dólar. As declarações do presidente do Banco Central norte-americano foram recebidas positivamente pelo mercado acionário brasileiro. Às 12h, o Ibovespa, principal índice acionário do Brasil, subia 2,08% e superava os 138 mil pontos. A moeda norte-americana, por sua vez, recuava 1,03% ante o real e era negociada por R$ 5,422.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.