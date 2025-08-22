Powell sinaliza corte de juros, mas mantém inflação no radar

Presidente do Fed afirma que as decisões serão técnicas. Segundo Powell, os vereditos a respeito dos juros serão embasados na análise de dados, nos possíveis efeitos econômicos e no balanço de riscos. "Nunca desviaremos dessa abordagem. [...] Espero que o Comitê esteja preparado para usar o máximo possível de ferramentas para alcançar seus objetivos de emprego máximo e estabilidade de preços."

Ele afirma que o ambiente inflacionário permanece no radar. Powell recorda que há um ano a inflação norte-americana estava entre 5,25% a 5,5% ao ano. "A taxa restritiva era adequada para reduzir a inflação e fornecer uma balança sustentável entre a demanda agregada e a oferta", recorda ele. O presidente do Fed reconhece que os riscos haviam diminuído, mas o mercado de trabalho permanecia aquecido, o que traz potencial para o aumento dos preços.

Discurso de Powell era aguardado pelo mercado. Além dos investidores, a Casa Branca também acompanha as decisões do Fed. O comandante do Banco Central norte-americano é pressionado pelo presidente Donald Trump para o início de um ciclo de cortes das taxas de juros. As queixas de Trump consideram que as taxas no patamar atual dificultam o acesso ao crédito e prejudicam o desenvolvimento econômico.

Políticas de Trump foram mencionadas como prejudiciais para a inflação. "Há uma incerteza significativa sobre onde todas essas políticas eventualmente se acalmarão e quais serão seus efeitos duradouros na economia", pondera Powell. Ele avalia que, a longo prazo, as decisões podem trazer "importantes implicações para o crescimento econômico e a produtividade".

Os efeitos das tarifas nos preços aos consumidores estão claramente visíveis. Nós esperamos que esses efeitos se acumulem nos próximos meses, com o aumento das incertezas.

Jerome Powell

Desaceleração da economia

Decisão da última reunião do Federal Reserve não foi unânime. A pressão pela queda dos juros aumentou com o voto favorável ao corte por dois representantes da autoridade monetária. As divergências a favor da redução consideram que as taxas já causam efeitos negativos ao mercado de trabalho. Por outro lado, a inflação acumulada em 12 meses permanece acima da meta de 2%.