Negociação com Trump vai piorar com julgamento de Bolsonaro, diz professora

As negociações entre Brasil e Estados Unidos em torno do tarifaço imposto por Donald Trump devem piorar após o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcado para o início de setembro, analisa Lia Vall Pereira, professora da UERJ e sênior fellow do Cebri, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Na era de Trump, é difícil imaginar que avance de uma forma positiva. Enquanto Trump colocar a questão política como uma das prerrogativas para fazer negociação, é muito difícil o Brasil negociar.