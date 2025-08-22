Governo vai socorrer empresas impactadas em ao menos 5% do faturamento

O governo federal vai conceder linhas de crédito mais baratas a empresas cujas exportações foram tarifadas em 50% pelos Estados Unidos e que acabaram impactadas em ao menos 5% do faturamento total bruto em 12 meses. Batizada de Plano Brasil Soberado, essas linhas de crédito fazem parte do pacote de socorro criado para ajudar empresas afetadas pelo tarifaço aplicado pelo presidente americano Donald Trump.

O que aconteceu

Para conceder o benefício, o governo vai analisar o período em que ocorreu o impacto de 5% sobre o faturamento da empresa. Ele será medido entre julho de 2024 a junho de 2025. "A patir da segunda semana de setembro a gente inicia o processo de aprovação" do crédito, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante em coletiva de imprensa.

Serão abertas quatro linhas de crédito: