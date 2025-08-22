Governo vai socorrer empresas impactadas em ao menos 5% do faturamento

O governo federal vai conceder linhas de crédito mais baratas a empresas cujas exportações foram tarifadas em 50% pelos Estados Unidos e que acabaram impactadas em ao menos 5% do faturamento total bruto em 12 meses. Batizada de Plano Brasil Soberado, essas linhas de crédito fazem parte do pacote de socorro criado para ajudar empresas afetadas pelo tarifaço aplicado pelo presidente americano Donald Trump.
O que aconteceu
Para conceder o benefício, o governo vai analisar o período em que ocorreu o impacto de 5% sobre o faturamento da empresa. Ele será medido entre julho de 2024 a junho de 2025. "A patir da segunda semana de setembro a gente inicia o processo de aprovação" do crédito, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante em coletiva de imprensa.
Serão abertas quatro linhas de crédito:
- Capital de giro: Para inanciar os gastos operacionais das empresas. Taxa de 0,66% para micro pequena e média empresas e 0,82% ao mês para grandes empresas. O prazo de pagamento será de cinco anos com um ano de carência.
- Giro de diversificação: Para ajudar empresas a buscar novos mercados. Para diversificar as exportações e ficar menos sujeitos a choques. A taxa será de 0,66% para todos os portes de empresa. Prazo de cinco anos com um ano de carência. O valor para micros, pequenas e médias empresas poderão tomar até R$ 35 milhões nessas duas linhas, enquanto as grandes poderam tomar até R$ 200 milhões. "Esse choque indica que a gente precisa fortalecer mais a nossa competitividade, buscar novos mercados e buscar novos mercados muitas vezes não é só capital de giro", afirmou Nelson Barbosa, diretor de Planejamento do BNDES.
- Linha de apoio ao investimento: Será concedida para máquinas e equipamento. Taxa de 0,58% ao mês para todos os portes de empresas com prazo de cinco anos e um ano de carência. Será possível tomar até R$ 150 milhões.
- Linha de projetos: Voltada a projetos e desenvolvimento, com taxa de 0,58% ao mês para todos os portes de empresas com prazo de cinco anos e um ano de carência. Pode tomar até R$ 150 milhões, com até 10 anos e dois anos de carência.
O beneficío será maior para quem tiver sido mais afetado. Empresas que tiverem seu faturamento com impacto igual ou superior a 20% do faturamento "poderão acessar todas as linhas e garantias do FGI, PEAC e do FGO", afirmou o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.
O dinheiro sariá dos chamados "fundos garantidores". O FGO (Fundo Garantidor de Operações), que é operado pelo Banco do Brasil, vai receber um aporte de R$ 1 bilhão "e com esse aporte ele pode garantir em torno de R$ 2,5 bilhões de créditos", afirmou o diretor de Planejamento. "E você tem o FGI, Fundo Garantidor de Investimento, administrado pelo BNDES, que vai receber R$ 2 bilhões, e com esses R$ 2 bilhões ele tem potencial de garantir em torno de R$ 20 bilhões de créditos."
Mais R$ 10 Bilhões
O governo também anunciou R$ 10 bilhões para empresas tarifadas em menos de 50%. "Mais R$ 10 bilhões de créditos para empresas abaixo das tarifas de 50% que também foram atingidas", disse Mercadante.
A linha de crédito será menos vantajosa do que a concedida às empresas tarifadas em 50%. "Um pouco abaixo da [taxa] Selic [de 15% ao ano]", afirmou Mercadante, que citou frase recorrente do presidente: "Ninguém fica para trás".
O governo batizou esse financiamento de "giro emergencial complementar" e "giro de diversificação complementar". No gírio emergencial, os juros serão a base da captação de mercado, com a letra de crédito de desenvolvimento, a LCD. "Será 1,15% ao ano, mais o da operação spread em cada ação", afirmou Barbosa. O prazo será de cinco anos, incluindo até um ano de carência.
Já o giro de diversificação vai apoiar a diversificação de exportações. "Para [exportar a] outros mercados além dos Estados Unidos, nós vamos financiar com juros do FAT cambial, que é 0,29% ao mês mais a variação da taxa de câmbio", disse.
