Quais são as maiores 'autoridades da influência' no Brasil?

Mais de 50% de todo o investimento publicitário direcionado ao meio digital no país passa pelas redes sociais, segundo o Digital AdSpend 2025, estudo produzido pelo IAB Brasil.
Enquanto isso, muitas marcas pretendem incrementar ainda mais esses valores. De acordo com o estudo ROI & Influência 2025, desenvolvida pela Youpix em parceria com a Nielsen, 57% dos anunciantes planeja aumentar seu investimento no canal em 2025. As estratégias passam pela amplificação da marca, tradução de mensagens e acesso a novas audiências.
Segundo um estudo recente da Favikon, que analisou o número de seguidores e o engajamento com os fãs, os maiores influenciadores do país são o jogador Neymar Jr, a apresentadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe.
Mas como as marcas devem escolher em qual canal investir? Quem são os principais criadores de conteúdo e influenciadores de cada setor? O planejamento não deve ir além de números, muitas vezes inflados? E qual a credibilidade de cada creator?
Pensando nisso, a consultoria Deck, em parceria com a empresa de pesquisa Nexus, lançou nessa semana o estudo 'Influência que Decide: O novo mapa da reputação empresarial', que apontou vozes de autoridade reputacional em 15 dos maiores setores econômicos do país.
O estudo nasce para transformar a influência em um pilar de reputação. Em um ambiente complexo, a escolha de parceiros não pode mais se basear em métricas de vaidade.
Pollyana Miranda, CEO da Deck
A análise identifica e classifica criadores de opinião, executivos e especialistas com base em critérios como o 'score de autoridade (métrica de impacto no debate setorial), 'qualidade da audiência' (que minimiza bots e seguidores falsos) e 'qualidade reputacional' (que envolve uma análise de postura pública, consistência e riscos).
A reportagem de UOL Mídia e Marketing teve acesso ao estudo completo. Dos quase 150 perfis selecionados para esta edição do levantamento, apenas 21 ficaram com o 'score de autoridade', considerado o principal índice do estudo, acima dos 9 mil pontos (em uma escala máxima de 10 mil).
Confira:
- Franciny Ehlke: 9808 (Negócios da Moda e Beleza)
- Mari Maria: 9562 (Negócios da Moda e Beleza)
- Ronaldo Nazário: 9472 (Negócios do Esporte)
- Casimiro Miguel: 9334 (Negócios do Esporte)
- Fred: 9277 (Negócios do Entretenimento)
- Ana Beatriz Barbosa: 9261 (Seguros, Previdência e Saúde)
- Lázaro Ramos: 9252 (Negócios do Entretenimento)
- Alessandro Rosa Vieira (Falcão): 9242 (Negócios do Esporte)
- Primos Agro: 9239 Setor Agro (Pecuária e Agricultura)
- Bianca Andrade: 9234 (Negócios da Moda e Beleza)
- Hugo Gloss: 9229 (Perfis Noticiosos)
- Ricardo Amorim: 9199 (Gestão Empresarial e RH)
- Gabriel Bortoleto: 9196 (Indústria Automotiva)
- CNN Brasil: 9131 (Perfis Noticiosos)
- José Ferreira Neto: 9119 (Negócios do Esporte)
- Geraldo Rufino: 9110 (Gestão Empresarial e RH)
- ESPN Brasil: 9080 (Perfis Noticiosos)
- Flávio Augusto: 9068 (Finanças)
- Bruno Perini: 9062 (Finanças)
- Razões para Acreditar: 9051 (Perfis Noticiosos)
- Drauzio Varella: 9049 (Seguros, Previdência e Saúde)
Entregamos uma ferramenta que une dados e análise estratégica para dar segurança às marcas, que as ajuda a construir alianças legítimas e a fortalecer sua autoridade nos setores que movem a economia.
Pollyana Miranda, da Deck
Veja, com exclusividade, os 3 primeiros colocados em cada um dos 15 setores analisados:
- Indústria Automotiva: Gabriel Bortoleto, Lucas Faccina e Joel Rodrigues
- Seguros, Previdência e Saúde: Ana Beatriz Barbosa, Drauzio Varella e Roberto Kalil
- Logística e Transportes: Carlos Menchik, Luis Augusto Vergueiro e Achiles Rodrigues
- Perfis Noticiosos: Hugo Gloss, CNN Brasil e ESPN Brasil
- Setor Energético: Bárbara Rubim, Marcelo Gauto e Jean Paul Prates
- Setor Agro (Pecuária e Agricultura): Primos Agro, Camila Telles e Mayke Alves Macedo
- Mineração e Metalurgia: Gustavo Pimenta, Ana Sanches e Juarez Lopes de Morais
- Negócios do Entretenimento: Fred, Lázaro Ramos e Foquinha
- Sustentabilidade e Economia Circular: Nátaly Neri, André Carvalhal e Domitila Barros
- Negócios da Moda e Beleza: Franciny Ehlke, Mari Maria e Bianca Andrade
- Indústria Alimentícia e Consumo: Rita Lobo, Paola Carosella e Bela Gil
- Gestão Empresarial e RH: Ricardo Amorim, Geraldo Rufino e João Adibe Marques
- Negócios do Esporte: Ronaldo Nazário, Casimiro Miguel e Alessandro Rosa (Falcão)
- Inovação e Tecnologia: Gustavo Caetano, Joselito Henriques e Nina Silva
- Finanças: Flávio Augusto, Bruno Perini e Eduardo Feldberg
