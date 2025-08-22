Assine UOL
Quais são as maiores 'autoridades da influência' no Brasil?

Renato Pezzotti
Colaboração para o UOL, em Piracicaba (SP)
Imagem
Imagem: Divulgação/Imagem gerada por IA

Mais de 50% de todo o investimento publicitário direcionado ao meio digital no país passa pelas redes sociais, segundo o Digital AdSpend 2025, estudo produzido pelo IAB Brasil.

Enquanto isso, muitas marcas pretendem incrementar ainda mais esses valores. De acordo com o estudo ROI & Influência 2025, desenvolvida pela Youpix em parceria com a Nielsen, 57% dos anunciantes planeja aumentar seu investimento no canal em 2025. As estratégias passam pela amplificação da marca, tradução de mensagens e acesso a novas audiências.

Segundo um estudo recente da Favikon, que analisou o número de seguidores e o engajamento com os fãs, os maiores influenciadores do país são o jogador Neymar Jr, a apresentadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe.

Mas como as marcas devem escolher em qual canal investir? Quem são os principais criadores de conteúdo e influenciadores de cada setor? O planejamento não deve ir além de números, muitas vezes inflados? E qual a credibilidade de cada creator?

Pollyana Miranda, CEO da Deck
Pollyana Miranda, CEO da Deck Imagem: Divulgação

Pensando nisso, a consultoria Deck, em parceria com a empresa de pesquisa Nexus, lançou nessa semana o estudo 'Influência que Decide: O novo mapa da reputação empresarial', que apontou vozes de autoridade reputacional em 15 dos maiores setores econômicos do país.

O estudo nasce para transformar a influência em um pilar de reputação. Em um ambiente complexo, a escolha de parceiros não pode mais se basear em métricas de vaidade.
Pollyana Miranda, CEO da Deck

A análise identifica e classifica criadores de opinião, executivos e especialistas com base em critérios como o 'score de autoridade (métrica de impacto no debate setorial), 'qualidade da audiência' (que minimiza bots e seguidores falsos) e 'qualidade reputacional' (que envolve uma análise de postura pública, consistência e riscos).

A reportagem de UOL Mídia e Marketing teve acesso ao estudo completo. Dos quase 150 perfis selecionados para esta edição do levantamento, apenas 21 ficaram com o 'score de autoridade', considerado o principal índice do estudo, acima dos 9 mil pontos (em uma escala máxima de 10 mil).

Confira:

  • Franciny Ehlke: 9808 (Negócios da Moda e Beleza)
  • Mari Maria: 9562 (Negócios da Moda e Beleza)
  • Ronaldo Nazário: 9472 (Negócios do Esporte)
  • Casimiro Miguel: 9334 (Negócios do Esporte)
  • Fred: 9277 (Negócios do Entretenimento)
  • Ana Beatriz Barbosa: 9261 (Seguros, Previdência e Saúde)
  • Lázaro Ramos: 9252 (Negócios do Entretenimento)
  • Alessandro Rosa Vieira (Falcão): 9242 (Negócios do Esporte)
  • Primos Agro: 9239 Setor Agro (Pecuária e Agricultura)
  • Bianca Andrade: 9234 (Negócios da Moda e Beleza)
  • Hugo Gloss: 9229 (Perfis Noticiosos)
  • Ricardo Amorim: 9199 (Gestão Empresarial e RH)
  • Gabriel Bortoleto: 9196 (Indústria Automotiva)
  • CNN Brasil: 9131 (Perfis Noticiosos)
  • José Ferreira Neto: 9119 (Negócios do Esporte)
  • Geraldo Rufino: 9110 (Gestão Empresarial e RH)
  • ESPN Brasil: 9080 (Perfis Noticiosos)
  • Flávio Augusto: 9068 (Finanças)
  • Bruno Perini: 9062 (Finanças)
  • Razões para Acreditar: 9051 (Perfis Noticiosos)
  • Drauzio Varella: 9049 (Seguros, Previdência e Saúde)

Entregamos uma ferramenta que une dados e análise estratégica para dar segurança às marcas, que as ajuda a construir alianças legítimas e a fortalecer sua autoridade nos setores que movem a economia.
Pollyana Miranda, da Deck

Veja, com exclusividade, os 3 primeiros colocados em cada um dos 15 setores analisados:

  • Indústria Automotiva: Gabriel Bortoleto, Lucas Faccina e Joel Rodrigues
  • Seguros, Previdência e Saúde: Ana Beatriz Barbosa, Drauzio Varella e Roberto Kalil
  • Logística e Transportes: Carlos Menchik, Luis Augusto Vergueiro e Achiles Rodrigues
  • Perfis Noticiosos: Hugo Gloss, CNN Brasil e ESPN Brasil
  • Setor Energético: Bárbara Rubim, Marcelo Gauto e Jean Paul Prates
  • Setor Agro (Pecuária e Agricultura): Primos Agro, Camila Telles e Mayke Alves Macedo
  • Mineração e Metalurgia: Gustavo Pimenta, Ana Sanches e Juarez Lopes de Morais
  • Negócios do Entretenimento: Fred, Lázaro Ramos e Foquinha
  • Sustentabilidade e Economia Circular: Nátaly Neri, André Carvalhal e Domitila Barros
  • Negócios da Moda e Beleza: Franciny Ehlke, Mari Maria e Bianca Andrade
  • Indústria Alimentícia e Consumo: Rita Lobo, Paola Carosella e Bela Gil
  • Gestão Empresarial e RH: Ricardo Amorim, Geraldo Rufino e João Adibe Marques
  • Negócios do Esporte: Ronaldo Nazário, Casimiro Miguel e Alessandro Rosa (Falcão)
  • Inovação e Tecnologia: Gustavo Caetano, Joselito Henriques e Nina Silva
  • Finanças: Flávio Augusto, Bruno Perini e Eduardo Feldberg

