Quais são as maiores 'autoridades da influência' no Brasil?

Mas como as marcas devem escolher em qual canal investir? Quem são os principais criadores de conteúdo e influenciadores de cada setor? O planejamento não deve ir além de números, muitas vezes inflados? E qual a credibilidade de cada creator?

Pensando nisso, a consultoria Deck, em parceria com a empresa de pesquisa Nexus, lançou nessa semana o estudo 'Influência que Decide: O novo mapa da reputação empresarial', que apontou vozes de autoridade reputacional em 15 dos maiores setores econômicos do país.

O estudo nasce para transformar a influência em um pilar de reputação. Em um ambiente complexo, a escolha de parceiros não pode mais se basear em métricas de vaidade.

Pollyana Miranda, CEO da Deck

A análise identifica e classifica criadores de opinião, executivos e especialistas com base em critérios como o 'score de autoridade (métrica de impacto no debate setorial), 'qualidade da audiência' (que minimiza bots e seguidores falsos) e 'qualidade reputacional' (que envolve uma análise de postura pública, consistência e riscos).

A reportagem de UOL Mídia e Marketing teve acesso ao estudo completo. Dos quase 150 perfis selecionados para esta edição do levantamento, apenas 21 ficaram com o 'score de autoridade', considerado o principal índice do estudo, acima dos 9 mil pontos (em uma escala máxima de 10 mil).