Salário mínimo de 2025: veja o valor atual do piso brasileiro

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor ajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O motivo para o depósito ter sido feito apenas em fevereiro, mesmo com o reajuste em vigor desde janeiro, é que os salários são pagos no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a atualização passou a constar no contracheque deste mês.

O salário mínimo representa o valor mais baixo que um trabalhador pode receber pelo exercício de uma atividade remunerada e serve como base para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas do governo federal.