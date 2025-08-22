Saque-aniversário do FGTS 2025: veja quando você pode retirar o seu

No modelo tradicional (saque-rescisão), quem é demitido sem justa causa pode retirar todo o saldo do FGTS, somado à multa rescisória, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de aniversário do beneficiário, com prazo de 60 dias para efetuar o resgate.

Como aderir?

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. É necessário indicar uma conta bancária para receber o valor, que é depositado até 5 dias úteis após o pedido — se realizado dentro do mês de aniversário.

Também é possível, por meio do aplicativo, solicitar o retorno ao saque-rescisão, desde que não haja operação de antecipação vigente. Contudo, essa alteração só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Cálculo do valor

O montante liberado é definido por uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre o saldo total do FGTS, somada a uma parcela adicional que depende do valor acumulado.