Crédito para exportadores: como receber ajuda do governo após o tarifaço

Para busca de novos mercados, o governo deu o mesmo limite de crédito e juros de 0,66% para companhias de todos os tamanhos. Os prazos e carências são iguais.

Para aquisição de máquinas e equipamentos, os juros são fixos e de 0,58% ao mês; valor máximo é de R$ 150 milhões por empresa, com prazo de cinco anos para pagamento. Isso vale para empresas pequenas, médias e grandes que foram afetadas. O prazo para quitação inclui até um ano de carência.

Para inovações tecnológicas e adaptações na estratégia e eficácia da produção, o prazo é de até dez anos para pagamento. Os juros e limite de financiamento por empresa também são de 0,58% ao mês e R$ 150 milhões, respectivamente.

Medidas para além dos financiamentos

Aprovados terão direito à suspensão de impostos federais durante dois meses e ao parcelamento de dívidas com a União. Serão suspensos o IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica), a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), o PIS/Pasep (Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e a Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).

Empresas beneficiadas pelo regime drawback, que isenta impostos de matérias-primas usadas na produção de produtos exportados, terão um ano extra para vender as mercadorias finais aos EUA. Aqueles que fizeram acordo com o governo para exportar os artigos até o fim deste ano terão até o final de 2026 para vendê-los aos EUA.