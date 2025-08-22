Trump ameaça confiança histórica na economia dos EUA, diz New York Times

Fed no centro das tensões. O ponto mais sensível é a independência do Fed. Trump pressiona por cortes de juros para reduzir o custo da dívida de US$ 30 trilhões, algo que, segundo críticos, transformaria o banco central em ferramenta política. "A história mostra que não termina bem quando a autonomia de um banco central é comprometida", disse Patrick Harker, ex-presidente do Fed da Filadélfia ao jornal.

Perigo silencioso. Até agora, os mercados financeiros não indicam crise iminente. Os juros dos títulos do Tesouro, que chegaram a subir diante de anúncios de tarifas e ameaças de Trump contra o Fed, voltaram a se estabilizar. Mas especialistas alertam que os efeitos podem ser graduais e explosivos no futuro. "O perigo é presente, não distante", resumiu Glenn Hubbard, ex-conselheiro econômico da Casa Branca, ao New York Times.

O contexto

Powell vai discursar às 11 horas. O discurso de hoje de Jerome Powell, marcado para as 11h de Brasília, ocorre em meio à pressão sem precedentes de Trump, mas dados econômicos mistos podem levar Powell a um meio-termo que deixa grandes questões em aberto.

Investidores e Trump pressionam por redução nos juros em setembro. Investidores estão esperando e Trump está exigindo um corte na taxa de juros quando o Fed se reunir no próximo mês, e dois diretores do banco central começaram a pressionar por reduções com dissidências na última reunião do banco central, devido a preocupações de que o mercado de trabalho possa estar enfraquecendo mais rapidamente do que sugerem os dados de emprego. Apesar disso, a inflação segue acima da meta de 2% e pode subir ainda mais com o impacto das tarifas de importação impostas por Trump.

Risco de perda de credibilidade. Reduzir juros com inflação em alta pode comprometer a confiança no Fed. Jeffrey Schmid, presidente do Fed de Kansas City, afirmou que cortar agora "poderia afetar a mentalidade inflacionária" da sociedade. Atualmente, os juros estão entre 4,25% e 4,50%.