Walmart diz que tarifas de Trump estão aumentando custos 'a cada semana'

O impacto das tarifas tem sido gradual o suficiente para que quaisquer ajustes comportamentais dos clientes tenham sido atenuados, mas à medida que repomos o estoque nos níveis de preço pós-tarifas, continuamos a ver nossos custos aumentar a cada semana, o que esperamos que continue no terceiro e quarto trimestre Doug McMillon, CEO do Walmart, a analistas enquanto reportava resultados do segundo trimestre

O CEO do Walmart disse que consumidores de renda média e baixa têm sido mais sensíveis aos aumentos de preços relacionados às tarifas. "Vemos uma moderação correspondente nas unidades por item à medida que os clientes mudam para outros itens ou, em alguns casos, categorias", afirmou.

Resposta de Donald Trump. O Walmart já havia alertado em maio que precisaria aumentar alguns preços devido às tarifas, mesmo com seu tamanho e escala. Os comentários da empresa atraíram críticas do presidente Donald Trump: "Entre o Walmart e a China, eles deveriam, como se diz, 'COMER AS TARIFAS', e não cobrar NADA dos valiosos clientes. Estarei observando, assim como seus clientes!", postou.

Em entrevista à CNBC, o diretor financeiro John David Rainey disse que a empresa está trabalhando arduamente para manter os preços baixos, incluindo acelerar importações do exterior e manter descontos por tempo limitado em suas lojas. "Isso é gerenciado item por item e categoria por categoria. Certamente há áreas onde absorvemos totalmente o impacto dos custos mais altos das tarifas. Em outras áreas, tivemos que repassar alguns desses custos", disse.

O diretor financeiro do Walmart se recusou a especificar itens ou categorias onde o Walmart aumentou os preços, dizendo que a empresa está "tentando manter os preços o mais baixos possível". Segundo análise da CNBC de cerca de 50 itens vendidos pela varejista, algumas das mudanças de preço já chegaram às prateleiras em itens como frigideira, calça jeans e cadeirinha de carro.