Brasil não pode ser quintal de ninguém, e Trump é temporário, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje em evento do PT, em Brasília, que o presidente dos EUA, Donald Trump, é temporário, e que "o Brasil não pode ser quintal de ninguém" ao se referir ao tarifaço. Para ele, hostilidade dos EUA com o Brasil é para 'livrar a cara dos golpistas'.

Relação com os EUA

Nós dialogamos com todos os governos. Em vários momentos, o presidente Lula, nos seus três mandatos, teve ótimas relações com presidentes americanos, democratas e republicanos. Nós sempre mantivemos a nossa postura altiva, a nossa postura séria, soberana, no trato de assuntos comuns aos dois povos que têm uma relação histórica de 200 anos.