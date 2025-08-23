A 'ingerência' dos EUA no Brasil 'tem a ver' com terras raras, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu a "ingerência" dos Estados Unidos sobre o Brasil com o tarifaço ao interesse pelas terras raras brasileiras, conjunto de minerais críticos considerado o "ouro do século 21".

O que aconteceu

Haddad afirmou que os EUA já demonstraram disposição para interferir em outros países em troca de terras raras. Primeiro ele disse que o presidente americano, Donald Trump, propôs comprar a Groenlândia, um assunto "que estava na moda uns meses atrás". "É por causa das terras raras", disse hoje o ministro em entrevista ao jornalista Luis Nassif.

Após citar a compra da Groenlândia, ele lembrou da tentativa de golpe na Bolívia. "Você lembra quando teve uma tentativa de golpe na Bolívia? Em que o Elon Musk disse, 'se precisar, nós temos que dar o golpe para pegar o lítio da Bolívia'? Quer dizer, não é que eu estou imaginando coisas, está nos jornais", afirmou. "Ele [Musk] quer ser o maior produtor de veículo elétrico do mundo, [mas] a China tá passando todo mundo, e aí ele precisa do lítio."