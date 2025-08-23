Alckmin minimiza tarifaço sobre agro: 'Não vai cair o mundo'

O vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Planejamento, Indústria e Comércio, minimizou na manhã de hoje o tarifaço americano sobre os produtos agropecuários brasileiros. Ele disse que a preocupação maior do governo é com as empresas de manufatura, também sobretaxadas pelos Estados Unidos.

O que aconteceu

Alckmin afirmou que a maioria dos produtos agropecuários pode ser absorvida por outros países. Ele disse que "calçado, têxtil, são os que sofrem mais", embora "carnes, café, pescado, frutas" também tenham sido sobretaxados em 50% (10% em abril, 40% em julho). "Café, não vendi lá (nos EUA), vou vender em outro lugar", disse ele em evento na sede nacional do PT, em Brasília.

Já o produto manufaturado "é mais difícil de você realocar". "Acaba realocando, mas demora um pouco mais", disse ele, que comanda as negociações com o empresariado e com os Estados Unidos.