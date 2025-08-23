Tarifaço pode ser 'autodestrutivo' para os EUA, diz economista de Harvard

Na verdade, não apenas não está claro de quem é o interesse [dessa política], mas posso dizer que não está servindo ao interesse econômico americano.

Dani Rodrik, economista

Ele explica que a taxação pode significar mais lucro apenas para os acionistas. "Quando algumas empresas [americanas] se tornam mais lucrativas, elas necessariamente inovam mais? Necessariamente investem mais? Investem mais em seus trabalhadores? Contratam mais? Elas tentam ser mais competitivas? Todas essas coisas boas não estão diretamente ligadas ao fato de que, agora, elas estão ganhando mais. Você também pode reverter os lucros aos gerentes ou acionistas", diz.

Para Rodrik, a China, sim, é um exemplo de modelo de crescimento. "A China tem seguido políticas que promovem seus próprios interesses econômicos nacionais acima de tudo. Mas, como resultado, essas políticas foram, em sua maioria, bem planejadas em termos de crescimento", defende.

Produtos brasileiros estão entre os alvos de Trump. No último dia 6, entrou em vigor a tarifa de 50% (10% em abril e 40% em julho) imposta sobre parte das exportações do Brasil ao país americano. Segundo o governo Lula, a medida afeta 35,9% das mercadorias exportadas para lá, cerca de 4% das exportações nacionais.

Cerca de 700 produtos foram excluídos da sobretaxa. Para reduzir o impacto aos demais produtores nacionais, foi divulgado o Plano Brasil Soberano, no último dia 13. Ontem, os detalhes do programa foram divulgados.

*Com Agência Brasil