Podcast do UOL revela abusos sexuais de professor em colégios de elite

Estreia amanhã o podcast "O Professor e os Meninos: uma História de Abusos". Produção original do UOL Prime, a série revela como Carlos Veiga Filho, ex-professor de colégios de elite de São Paulo, foi acusado de crimes sexuais contra diversos alunos e condenado a 40 anos de prisão em fevereiro deste ano.

Apresentado pelas jornalistas Cris Fibe, colunista do UOL e autora do livro "João de Deus: o abuso da fé", Paula Sacchetta, documentarista, diretora e roteirista, e Camila Brandalise, repórter do núcleo de reportagens especiais do UOL, especializada na cobertura de assédio sexual e violência de gênero, o podcast investiga quando os crimes começaram, por que duraram tanto tempo e quem era Veiga longe dos muros das escolas.