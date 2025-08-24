Quais empresas são as campeãs do pagamento de dividendos do 2º trimestre?

Os investidores na Bolsa de Valores sempre esperam ansiosamente a temporada de divulgação dos balanços trimestrais das 339 empresas listadas na B3 para saber quanto dos lucros vão colocar no bolso.

Agora que os resultados corporativos do segundo trimestre deste ano são conhecidos — a publicação dos demonstrativos financeiros geralmente acontece entre julho e agosto —, dá para listar as maiores pagadoras de dividendos.

Veja a seguir o levantamento e também a opinião dos especialistas sobre as perspectivas para essas companhias nos próximos trimestres.