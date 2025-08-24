Governos vão comprar alimentos tarifados por Trump; veja lista

Uma portaria publicada pelo governo Lula (PT) definiu os alimentos que União, estados e municípios poderão comprar sem licitação de empresas do agronegócio que foram afetadas pelo tarifaço que os Estados Unidos aplicaram contra produtos brasileiros.
O que aconteceu
São nove produtos que os governos poderão comprar para abastecer escolas públicas e formar estoque: açaí, água de coco, castanha de caju, castanha do Brasil, mel, manga, pescados e uva. A lista poderá aumentara se os ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura acharem necessário.
Para venderem aos governos, as empresas precisarão provar que foram vítimas do tarifaço. Para isso, essas empresas precisam preencher o formulário de Declaração de Perda na Exportação. Autorizadas, elas poderão participar das compras públicas previstas no programa de socorro que o governo batizou de Plano Brasil Soberano.
Essas compras vão garantir a sustentabilidade de alguns setores afetados pelas tarifas de 50%. "São vários produtos que agora podem ser comercializados com o governo federal, estados e municípios, minimizando os impactos do tarifaço", afirmou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.
Crédito de R$ 40 bilhões
As linhas de financiamento do Brasil Soberano são de R$ 40 bilhões. R$ 30 bilhões sairão do FGE (Fundo Garantidor de Exportações), enquanto R$ 10 bilhões serão de recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)." Quem perdeu mais de 5% de seu faturamento é a prioridade. A orientação do presidente é que ninguém fique para trás", afirmou na sexta o presidente do banco, Aloizio Mercadante.
Os R$ 10 bilhões foram uma novidade apresentada na sexta-feira (22) pelo BNDES. Esse dinheiro será destinado a quem foi tarifado em menos de 50% e, por isso, as linhas de crédito serão menos vantajosas do que aquelas que pagaram 50% de tarifa para entrar no mercado americano.
Para conceder o benefício, o governo vai analisar o período em que ocorreu o impacto sobre o faturamento. Ele será medido entre julho de 2024 a junho de 2025. "A partir da segunda semana de setembro a gente inicia o processo de aprovação" do crédito, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante em coletiva de imprensa.
O beneficío será maior para quem tiver sido mais afetado. Empresas que tiverem seu faturamento com impacto igual ou superior a 20% do faturamento "poderão acessar todas as linhas e garantias", afirmou o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello. O tarifaço já derruba exportações no Brasil.
Empresas precisam manter emprego
Ajuda só será dada a empresas que mantiverem média de funcionários. O governo vai monitorar a permanência e demissão de funcionários nas empresas beneficiadas. As demissões não serão proibidas, desde que novas contratações mantenham a média de funcionários.
O modelo de crédito é semelhante ao que foi oferecido às empresas afetadas pelas enchentes no RS no ano passado. "Temos experiência concreta, houve aprendizado importante", disse o presidente do BNDES. "Naquela ocasião, foi decisivo delimitar o alcance, a mancha de água, as empresas que estavam afetadas por essa mancha."
