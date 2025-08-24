Após tarifaço, serviços postais da Europa param de enviar produtos aos EUA

Ao menos sete países anunciaram a medida. Os serviços postais de Alemanha, Dinamarca, Suécia e Itália vão interromper o envio "imediatamente", enquanto França e Áustria farão isto na segunda-feira (25).

Já o Royal Mail, do Reino Unido, vai parar os envios na terça (26). A expectativa do serviço postal é que o prazo será suficiente para que os pacotes cheguem ao destino antes da tarifas começarem a valer. Itens do Reino Unido com valor superior a US$ 100 (R$ 542) serão taxados em 10%.

Tarifaço 'autodestrutivo' para os EUA

O tarifaço pode ser "autodestrutivo" para os EUA, afirmou o professor e economista da Universidade de Harvard, Dani Rodrik. "Há uma boa chance de que, no final das contas, isso seja autodestrutivo", afirmou Dani Rodrik, que na quarta-feira (20) participou do seminário Globalização, Desenvolvimento e Democracia, do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e da Open Society Foundations, no Rio.

Para Rodrik, o tarifaço frustrará os objetivos de Trump. A principal justificativa do republicano é usar o dinheiro das sobretaxas para reconstruir a indústria americana e beneficiar a classe média. "O problema com a América de Trump não é o nacionalismo econômico, é que Trump não está adotando políticas que sejam nacionalistas", disse.