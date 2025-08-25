Exportadoras têm de provar impacto do tarifaço para vender sem licitação

"Esses produtos poderão ser adquiridos pelos programas de compras públicas", afirmou Teixeira. Os empresários poderão vender sem licitação para três iniciativas: Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Nacional de Aquisição de Alimentos e Programa de Compras Institucionais.

O valor é calculado em real. "Nós não teremos como pagar preços de exportação, preços que são fixados em dólar. São preços que levam em consideração uma remuneração adequada ao produtor", afirmou o ministro.

A medida extraordinária tem prazo indeterminado. "É o tempo para a solução definitiva pelo tempo. É evidente que, se precisar, estender, nós vamos estender", afirmou o ministro.

Produtos perecíveis

A escolha se deu por produtos perecíveis e que "não têm solução imediata no mercado internacional". Na lista, estão incluídos açaí, água de coco, mel, castanha de caju, castanha-do-pará, manga, pescados e uva.aCafé e carne ficaram de fora por pedido dos produtores. "Há um sentimento de que a sociedade americana está reagindo e pressionando o governo americano para modificar o tarifaço em relação a esses produtos e eles [os produtores do setor] não veem essa necessidade de inclusão deles nesse programa de compras", afirmou Teixeira.

A medida provisória tem até 120 dias para ser aprovada no Congresso. Para Teixeira, a pressão dos produtores fará com que a pauta não sofra empecilhos no Legislativo, onde o governo tem minoria. "Que congressista não vai querer socorrer um produtor do seu estado?", questionou o ministro.