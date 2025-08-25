O bitcoin está acabando? Veja como a escassez da cripto mexe com o preço

Para se ter uma ideia: entre 2009 e 2012, cerca de 7.200 bitcoins eram "produzidos" por dia. Após o quarto halving, ocorrido em 2024, esse número caiu para aproximadamente 450 diários. Nos próximos ciclos, a emissão deve ser reduzida a frações de BTC. Essa dinâmica torna o ativo deflacionário, em contraste com o dinheiro tradicional, que pode ser emitido livremente por governos.

"O halving é um evento extremamente importante, porque ele reduz pela metade a recompensa que paga-se aos mineradores, e aí diminui-se a emissão de novos bitcoins", diz José Artur Ribeiro, presidente da exchange de criptomoedas Coinext.

O efeito da escassez

Na teoria econômica, a escassez tende a elevar o preço de um bem no longo prazo, pois a oferta limitada encontra uma demanda que pode se manter ou crescer, explica Fernando Antônio de Barros Junior, professor do departamento de Economia da Fearp/USP (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo). "Esse mecanismo é descrito pela lei da oferta e da demanda: quanto menor a disponibilidade relativa de um ativo e maior seu valor percebido, maior será o preço de equilíbrio", afirma o professor.

Contudo, lembra ele, se a demanda não for sustentada, a escassez por si só não garante preços elevados. "Para que um bem seja valioso, é necessário haver demanda, ou seja, pessoas dispostas a comprá-lo ou utilizá-lo. Sem demanda, mesmo um recurso escasso pode ser irrelevante", diz.

Como anda a demanda pelo bitcoin?

A demanda pelo bitcoin continua crescendo, puxada principalmente pelos investidores institucionais. Segundo relatório de agosto deste ano da empresa cripto K33 Research, esses grandes compradores aumentaram sua exposição aos ETFs de bitcoin dos EUA em 64.983 unidades no segundo trimestre de 2025, elevando as participações institucionais a um recorde de US$ 33,6 bilhões.