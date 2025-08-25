Bradesco leiloa quatro imóveis comerciais pelo preço de um no RJ

O Grupo Bradesco está leiloando um pacote com quatro imóveis comerciais no Rio de Janeiro pelo preço de um.

O que aconteceu

O pacote será leiloado pela BSP Empreendimentos Imobiliários, do Grupo Bradesco, em parceria com a Vip Leilões, entre os dias 25 e 29 de agosto. O lance inicial é de R$ 10,2 milhões, valor equivalente ao de apenas uma unidade.

Um dos imóveis fica localizado em um dos endereços comerciais mais cobiçados do Rio de Janeiro: a Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema. A loja está atualmente locada para a rede RiHappy, com contrato vigente até 2027 e rendimento mensal de R$ 38.400, o que garante renda imediata ao comprador.