Calendário 2025 do saque-aniversário do FGTS: veja quando você pode retirar

No saque-rescisão tradicional, o trabalhador desligado sem justa causa tem direito a retirar todo o saldo do FGTS, incluindo a multa, quando aplicável.

Os valores do saque-aniversário ficam disponíveis a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário, e o saque pode ser feito em até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS, onde também é necessário cadastrar uma conta bancária para receber os créditos. O valor é depositado em até 5 dias úteis após a solicitação, se feita no mês de aniversário.

É possível retornar à modalidade saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não haja operação de antecipação ativa. A mudança só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Valor do saque-aniversário

O montante é definido com base em uma alíquota de 5% a 50% sobre a soma de todos os saldos do FGTS, acrescida de uma parcela adicional, que varia de acordo com o saldo disponível.