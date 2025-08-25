Dólar abre a semana em estabilidade; Bolsa engata nova alta

Alta da divisa foi contida no último pregão. O dólar recuou 0,95% ante o real na última sexta-feira. A queda ocorreu após o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, sinalizar para a possibilidade da autoridade monetária cortar os juros em setembro. A possibilidade aumenta as expectativas dos países emergentes, a exemplo do Brasil, que tendem a atrair mais investimentos devido aos retornos com taxas mais atrativas.

Ibovespa mantém desempenho ascendente. O otimismo nas primeiras movimentações desta semana ocorre após o principal índice do mercado acionário brasileiro avançar 2,57% e recuperar o patamar de 137 mil pontos na última sexta-feira. Às 10h42, o índice acionário subia 0,38%, aos 138.498,20 pontos. Na máxima, o Ibovespa marcou 138.713,66 pontos, maior nível intradia desde 9 de julho (139.330,70 pontos).

Agenda de indicadores no radar do mercado. Os olhares dos agentes financeiros aguardam pelo calendário de divulgações desta semana. No Brasil, os destaques ficam por conta da prévia da inflação de agosto, a ser apresentada amanhã, e geração de empregos formais, na quinta-feira. No exterior, o destaque fica por conta da nova estimativa para o PIB (Produto Interno Bruto) dos Estados Unidos no segundo trimestre.

Mercado reduziu previsões para a inflação. Os analistas consultados semanalmente pelo BC (Banco Central) cortaram, pela 13ª semana consecutiva, as expectativas para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deste ano. Com a atualização, a mediana das estimativas divulgada pelo Relatório Focus recuou de 4,95% para 4,86%. Também foram reduzidas as projeções para 2026 (de 4,4% para 4,33%) e 2027 (de 4% para 3,97%).