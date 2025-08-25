Dólar abre a semana em estabilidade; Bolsa engata nova alta

Após apresentar leve alta nos primeiros negócios desta semana, o dólar perdeu força e permanece estável. Às 10h57, a moeda norte-americana apresentava variação negativa de 0,02% e era negociada por R$ 5,425. O Ibovespa, por sua vez, apresenta nova alta e alcança o maior patamar intradia em mais de um mês.
O que está acontecendo
Dólar comercial inicia a semana estável. A leve oscilação da moeda norte-americana em relação ao real é mantida desde os primeiros momentos desta sessão. O movimento mantém a divisa cotada entre R$ 5,40 e R$ 5,45. Na máxima do dia, a moeda era comercializada por R$ 5,437.
Na semana passada, o dólar subiu 0,5%. A alta foi motivada pelos temores de desdobramentos dos conflitos diplomáticos do Brasil com os Estados Unidos. Após o ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinar que os brasileiros não podem ser afetados em território nacional por leis estrangeiras relacionadas a atos cometidos em território nacional, a moeda norte-americana avançou 1,9% nas duas primeiras sessões da semana passada.
Alta da divisa foi contida no último pregão. O dólar recuou 0,95% ante o real na última sexta-feira. A queda ocorreu após o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, sinalizar para a possibilidade da autoridade monetária cortar os juros em setembro. A possibilidade aumenta as expectativas dos países emergentes, a exemplo do Brasil, que tendem a atrair mais investimentos devido aos retornos com taxas mais atrativas.
Ibovespa mantém desempenho ascendente. O otimismo nas primeiras movimentações desta semana ocorre após o principal índice do mercado acionário brasileiro avançar 2,57% e recuperar o patamar de 137 mil pontos na última sexta-feira. Às 10h42, o índice acionário subia 0,38%, aos 138.498,20 pontos. Na máxima, o Ibovespa marcou 138.713,66 pontos, maior nível intradia desde 9 de julho (139.330,70 pontos).
Agenda de indicadores no radar do mercado. Os olhares dos agentes financeiros aguardam pelo calendário de divulgações desta semana. No Brasil, os destaques ficam por conta da prévia da inflação de agosto, a ser apresentada amanhã, e geração de empregos formais, na quinta-feira. No exterior, o destaque fica por conta da nova estimativa para o PIB (Produto Interno Bruto) dos Estados Unidos no segundo trimestre.
Mercado reduziu previsões para a inflação. Os analistas consultados semanalmente pelo BC (Banco Central) cortaram, pela 13ª semana consecutiva, as expectativas para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deste ano. Com a atualização, a mediana das estimativas divulgada pelo Relatório Focus recuou de 4,95% para 4,86%. Também foram reduzidas as projeções para 2026 (de 4,4% para 4,33%) e 2027 (de 4% para 3,97%).
