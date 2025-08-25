Gripe aviária: Chile e Arábia Saudita voltam a comprar frango do Brasil

Rússia, Ucrânia, Armênia, Belarus, Cazaquistão, Omã, Quirguistão, Tajiquistão e Ucrânia limitam a proibção a importações do Rio Grande do Sul. Outras regiões brasileiras podem exportar para essas nações.

Japão limita veto a municípios gaúchos onde houve casos. Isso afeta a produção de aves de Campinápolis e Santo Antônio da Barra. Maurício, São Cristóvão e Nevis, Suriname e Uzbequistão suspenderam compras de uma região geográfica mais ampla onde a gripe aviária se alastrou. O resto do Brasil pode vender frango para esses países.

O que é e quais os impactos da gripe aviária

Doença diminui quantidade e qualidade dos ovos, além de provocar alta mortalidade de aves. A gripe é altamente contagiosa e transmitida pelo vírus da influenza A.

Transmissão para humanos é rara, mas pode ocorrer. Isso acontece quando há contato com animais ou locais infectados. Os sintomas incluem tosse, febre e falta de ar, podendo evoluir para pneumonia e causar morte nos casos mais graves.

Preço da venda de frango exportado caiu 14% em agosto, em comparação ao mesmo período de 2024. Os dados são da Secex (Secretaria de Comércio Exterior) do governo federal. As restrições causaram um impacto de US$ 232,7 milhões para o setor.