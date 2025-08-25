Pagamentos do INSS de agosto começam hoje; veja cronograma de depósitos

Os pagamentos dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes ao mês de agosto começam nesta segunda-feira (25). Os repasses seguirão a ordem do número final do benefício (sem considerar o dígito que aparece após o traço), mantendo o sistema já adotado para garantir maior organização e regularidade no processo.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já aqueles com rendimentos acima do piso nacional terão os créditos efetuados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos. Desse total, cerca de 28,2 milhões vão para beneficiários que recebem até o salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a quem recebe valores superiores.