Pagamento da sexta parcela do Pé-de-Meia começa hoje; veja calendário

O Ministério da Educação (MEC) iniciou hoje o pagamento da sexta parcela de 2025 do programa Pé-de-Meia, destinado a alunos do ensino médio público que apresentam frequência escolar adequada.

O que aconteceu

Quem recebe nesta segunda-feira (25) são os estudantes nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Amanhã, é a vez de quem nasceu em março ou abril, e assim sucessivamente.

Os participantes do programa recebem parcelas de R$ 200 desde que mantenham, no mínimo, 80% de presença. Cerca de 3,4 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício até a próxima segunda-feira, 1º de setembro.