Pagamento da sexta parcela do Pé-de-Meia começa hoje; veja calendário

O Ministério da Educação (MEC) iniciou hoje o pagamento da sexta parcela de 2025 do programa Pé-de-Meia, destinado a alunos do ensino médio público que apresentam frequência escolar adequada.
O que aconteceu
Quem recebe nesta segunda-feira (25) são os estudantes nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Amanhã, é a vez de quem nasceu em março ou abril, e assim sucessivamente.
Os participantes do programa recebem parcelas de R$ 200 desde que mantenham, no mínimo, 80% de presença. Cerca de 3,4 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício até a próxima segunda-feira, 1º de setembro.
Os pagamentos ocorrem de acordo com o mês de nascimento dos estudantes que estiverem matriculados no ensino médio da rede pública. Segundo o Ministério da Educação (MEC), os valores podem somar até R$ 9.200 por aluno ao final de todo o ensino médio, distribuídos da seguinte forma:
- Matrícula: R$ 200 depositados no início de cada ano letivo;
- Frequência escolar: R$ 1.800 por ano, pagos em nove parcelas de R$ 200;
- Conclusão do ano letivo: R$ 1.000 ao final de cada ano, para os alunos aprovados;
- Bônus de conclusão do ensino médio: R$ 3.000 ao término do 3º ano, disponível para saque ao fim do ensino médio.
Calendário de pagamento
- Janeiro e fevereiro: 25/8
- Março e abril: 26/8
- Maio e junho: 27/8
- Julho e agosto: 28/8
- Setembro e outubro: 29/8
- Novembro e dezembro: 1/9
Pé-de-Meia: O que é?
É um programa de incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. O governo federal criou o Pé-de-Meia com o objetivo de democratizar o acesso à educação, reduzir a desigualdade social entre os jovens e promover mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidade social.
Como funciona o pagamento
As parcelas são depositadas em uma conta poupança digital da Caixa Econômica Federal, criada pelo governo em nome do estudante.
-18 anos. Menores de idade precisam que o responsável legal o autorize a movimentar a conta, sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem. A autorização pode ser feita pelo app, por pais ou mães, ou em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, por outros responsáveis legais.Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para utilização do valor recebido.
Quem tem direito a receber?
Para ter direito à poupança do ensino médio, é preciso atender aos seguintes critérios:
- Ser estudante do ensino médio das redes públicas e ter entre 14 e 24 anos; ou ser estudante da educação de jovens e adultos (EJA) das redes públicas e ter entre 19 e 24 anos;
- Até a data de referência de 07 de fevereiro de 2025, constar como integrante de uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que tenha renda por pessoa de até meio salário-mínimo;
- Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular;
- Ter frequência nas aulas de no mínimo 80% no mês.
