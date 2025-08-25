Saiba quando será pago o 4º lote da restituição do Imposto de Renda

O quarto lote de restituição do Imposto de Renda será pago na sexta-feira (29). A consulta ao lote já foi liberada.

Calendário de pagamento da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho (já pago)

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem recebe a restituição primeiro?

A prioridade é para os idosos. Primeiro recebem aqueles com 80 anos ou mais. Em seguida, são contemplados contribuintes com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Caso haja empate nos critérios, a data de entrega da declaração define quem recebe primeiro, conforme determina a Receita Federal.