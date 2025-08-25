Salário mínimo 2025: veja valor que deve ser pago aos trabalhadores

O novo salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor atualizado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O depósito só foi feito em fevereiro, mesmo com o reajuste vigente desde janeiro, pois os salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado. Assim, o aumento passou a constar no contracheque desse período.

O salário mínimo corresponde ao valor mínimo mensal que um trabalhador deve receber por suas atividades remuneradas. Ele também serve como base para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas fornecidos pelo governo federal.