Empresa que investe em tecnologia poderá acessar crédito de até R$ 300 mi

O governo federal divulgou hoje que destinará R$ 12 bilhões em financiamentos para modernizar a Indústria brasileira. Os juros serão de no máximo 8,5% ao ano — ou 6,5 pontos percentuais abaixo da atual taxa Selic.

Serão R$ 10 bilhões do BNDES para a chamada "indústria 4.0" (da quarta revolução industrial, que integra tecnologias para otimizar a produção) em todo o país. A Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) destinará outros R$ 2 bilhões para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com o objetivo de reduzir diferenças tecnológicas entre as regiões do Brasil.

Como acessar o crédito

Para conseguir o financiamento, é preciso investir em robótica, inteligência artificial, computação na nuvem, sensoriamento, comunicação entre máquinas e internet das coisas. Quem produz esse tipo de tecnologia também é elegível. As empresas já podem solicitar o crédito, e as priemiras aprovações devem levar três semanas.