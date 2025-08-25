Superbactéria em gado dos EUA ganha resistência e coloca humanos em risco

Os quadros mais graves podem levar a internação e até morte. Populações vulneráveis —como idosos, crianças e imunocomprometidos— correm mais perigo. Entre 2005 e 2013, 78% das infecções pela bactéria resultaram em internação, enquanto 4% dos pacientes morreram.

O aumento da resistência a antibióticos pode tornar o tratamento impossível. O estudo foi publicado na revista "Applied and Environmental Microbiology".

Os pesquisadores estudaram 2.150 cepas da Salmonella Dublin. Depois de analisarem o comportamento da bactéria em humanos, vacas e meio ambiente, os pesquisadores chegaram à conclusão de que as cepas são geneticamente semelhantes, aumentando o risco de circulação entre espécies.

Objetivo dos pesquisadores era identificar cepas mais resistentes a antibióticos. Foram analisadas 581 cepas presentes no gado; 664, em seres humanos e 905, presentes dos locais de produção de alimentos e fazendas. Os antibióticos tinham menos eficácia contra cepas encontradas no gado.