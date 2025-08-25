Voz da dermatologista é forte no Brasil, diz fundadora de marca de skincare

A gente queria trazer a brasilidade para o universo da marca sem ser caricato. Queríamos representar um Brasil que é um Brasil sofisticado, e que não é necessariamente é Brasil verde e amarelo. Virginia Weinberg

Apesar de já trabalhar em um mercado tecnológico e científico, Weinberg deu o primeiro passo no mundo da biotecnologia com a Olera. Economista de formação, trabalhou por anos no mercado financeiro, morou em diferentes países, e fez uma pausa na carreira para a maternidade, até retomar e começar a estruturar os primeiros passos da Olera.

Em uma viagem pela Amazônia em 2019, Virginia conheceu o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e o TI35, um extrato biotecnológico nacional da semente do açaí amazônico. Com outro grupo de pesquisadores, dessa vez do Centro de Inovação e Ensaios Pré-Clínicos, ela investigou a capacidade do fruto para uso em produtos de beleza. O TI35 tem alta capacidade antioxidante para neutralizar radicais livres, protegendo a pele do envelhecimento e conta com outros ativos que contribuem com o cuidado da pele.

Foram três anos de trabalho no desenvolvimento do ativo e da empresa, que hoje funciona com um time enxuto, de nove pessoas.

Com ativo de forte identidade Brasileira, Weinberg esperava com a Olera, colocar um produto nacional entre as escolhas de um público de alto poder aquisitivo. "Como eu vou fazer essa pessoa que vai para os Estados Unidos comprar skincare dela, voltar para o Brasil e falar 'isso é legal pra caramba', vou comprar e vou presentear a minhas amigas", diz.

Além da brasilidade, Olera apresenta uma opção de cuidados com a pele em poucos passos para valorizar a alta eficiência do produto e a praticidade. Ao todo, a marca apresenta três produtos em seu portfólio: uma loção de limpeza, um sérum de tratamento e um produto para a área dos olhos.

Perto de alcançar o equilíbrio entre as receitas e as despesas da empresa, Olera passa por uma mudança para fortalecer a sua imagem e se tornar mais atrativa para o mercado internacional.