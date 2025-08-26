Casa ou hotel 6 estrelas? O que oferecem os prédios de superluxo no Brasil

Empreendimento da Lavvi Incorporadora aposta em lazer e comodidades para reforçar o conceito de luxo. Inclui concierge exclusivo, mensageria, porteiro 24h, atendimento personalizado (customer experience), guarda de bicicletas (bike sharing), assessoria esportiva e monitoria infantil. O concierge atua como assistente pessoal do morador, organizando desde reservas e compras (ele leva o seu delivery até sua porta) até transporte, manutenção e eventos. Entre as áreas comuns estão piscina coberta com raia, quadra de tênis, spa, lareira, sala de pilates, academia assinada e salão gourmet.

Unidades variam de 156 m² a 521 m², com preços a partir de R$ 3,7 milhões. As plantas têm até quatro suítes, seis banheiros e quatro vagas. As coberturas são duplex. As plantas menores contam com duas vagas, indicando segmentação entre perfis de compradores.

Com mais de 5.000 m², o terreno permite incluir estruturas difíceis de encontrar no bairro. A área abriga quadra de tênis, spa, piscina com deck molhado, saunas, brinquedoteca, salão de festas e solários —diferenciais que elevam o padrão do empreendimento.

Apesar da proposta de exclusividade, 140 das 148 unidades do Le Six serão destinadas à Habitação de Mercado Popular (HMP). A medida cumpre exigência do Plano Diretor de São Paulo, que obriga projetos com construção acima do limite básico a destinar parte dos imóveis a famílias com renda entre R$ 9.108 e R$ 15.180, por ao menos 20 anos. Ou seja, apenas 8 unidades serão luxuosíssimas.

Contrapartida é prevista por lei e visa garantir diversidade social em bairros valorizados. Nesses casos, a incorporadora paga uma taxa à prefeitura (outorga onerosa) para viabilizar a construção adicional.

Não há clareza sobre a integração entre os dois perfis de moradia. Questionada, a Lavvi não informou se os apartamentos da HMP terão o mesmo padrão, acesso às áreas comuns ou entradas e garagens separadas. Tampouco informou quais plantas correspondem às 140 unidades populares previstas. No site oficial do empreendimento, são apresentadas plantas a partir de 156 m² — e há uma única opção duplex, com 521 m². Já um segundo lançamento da incorporadora, o Le Six Apartments, com studios de 25 m² e 30 m², aparece no mesmo endereço, mas não há material promocional que relacione diretamente esse projeto à cota de Habitação de Mercado Popular. Procurada, a incorporadora preferiu não comentar.