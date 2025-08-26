Alckmin e Tebet vão ao México vender o Brasil como opção aos EUA de Trump

O vice-presidente da República, ministro Geraldo Alckmin (Desenvolvimento), e a ministra Simone Tebet (Planejamento) visitam o México a partir de hoje para tentar destravar a tímida relação comercial com o Brasil. O objeto é apresentar o país como opção viável para a urgente necessidade mexicana de diversificar seus parceiros comerciais, já que hoje o país depende muito das compras feitas pelos Estados Unidos, que tarifaram o parceiro em 25%.

O que aconteceu

Um acordo comercial viria em boa hora para Brasil e México. Os dois países buscam novos mercados para compensar a dificuldade em vender para os EUA após o tarifaço.

A necessidade mexicana de novos parceiros, porém, é maior. Enquanto o Brasil vende 12% de seus produtos para os americanos —o segundo maior comprador do Brasil—, 84,2% das exportações mexicanas têm os EUA como destino. A China, para quem o Brasil exporta 31% de tudo o que vende, absorve apenas 1,5% das exportações do México, segundo dados do Ministério da Economia mexicano.