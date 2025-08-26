Dólar tem leve alta após prévia da inflação e demissão no BC dos EUA

Após abrir o dia em leve queda, o dólar passou a subir ante o real desde o fim da manhã. Aparecem nos holofotes a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de demissão Lisa Cook, diretora do Banco Central norte-americano, e os dados da prévia da inflação no Brasil. Às 11h58, a moeda norte-americana subia 0,27% e era comercializada por R$ 5,431.

O que está acontecendo

Dólar comercial apresenta leve alta. A cotação da moeda norte-americana ante o real passou a subir ao final da manhã. A ligeira alta interrompe momentaneamente o desempenho dos últimos dois pregões e mantém a resistência para a divisa furar a barreira dos R$ 5,40 pela primeira vez desde o último dia 15.

Ontem, a moeda dos EUA recuou 0,19%. A segunda queda consecutiva da moeda norte-americana aconteceu com os investidores à espera dos dados econômicos a serem divulgados nesta semana. Entre os destaques que motivam a apreensão, aparecem a segunda prévia do PIB (Produto Interno Bruto) da economia norte-americana no segundo trimestre e dados sobre o mercado de trabalho nacional.