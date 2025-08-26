Dólar tem leve alta após prévia da inflação e demissão no BC dos EUA

Após abrir o dia em leve queda, o dólar passou a subir ante o real desde o fim da manhã. Aparecem nos holofotes a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de demissão Lisa Cook, diretora do Banco Central norte-americano, e os dados da prévia da inflação no Brasil. Às 11h58, a moeda norte-americana subia 0,27% e era comercializada por R$ 5,431.
O que está acontecendo
Dólar comercial apresenta leve alta. A cotação da moeda norte-americana ante o real passou a subir ao final da manhã. A ligeira alta interrompe momentaneamente o desempenho dos últimos dois pregões e mantém a resistência para a divisa furar a barreira dos R$ 5,40 pela primeira vez desde o último dia 15.
Ontem, a moeda dos EUA recuou 0,19%. A segunda queda consecutiva da moeda norte-americana aconteceu com os investidores à espera dos dados econômicos a serem divulgados nesta semana. Entre os destaques que motivam a apreensão, aparecem a segunda prévia do PIB (Produto Interno Bruto) da economia norte-americana no segundo trimestre e dados sobre o mercado de trabalho nacional.
Ibovespa interrompe trajetória no azul. Após duas altas consecutivas, o principal índice do mercado acionário brasileiro apresenta queda e abandona os 138 mil pontos. Às 11h46, o indicador recuava 0,55%, aos 137.266,78 pontos. O volume financeiro da sessão somava R$ 2,67 bilhões.
Turbulência nos EUA
Demissão de Lisa Cook acende sinal de alerta. A decisão tomada por Donald Trump eleva a pressão da Casa Branca pela redução da taxa de juros da economia norte-americana. "O povo americano precisa ter plena confiança na honestidade dos membros encarregados de definir políticas e supervisionar o Federal Reserve", afirmou Trump no anúncio feito em uma rede social.
Cook afirma que permanecerá no Federal Reserve. Horas após o anúncio da demissão, a diretora do Fed afirmou que "não há motivo legal" para a decisão de Trump. "Não vou renunciar", disse em comunicado divulgado por seu advogado. Primeira mulher negra a alcançar um cargo de comando na autoridade monetária dos EUA, ela tem mandato até 2038.
Vou continuar a cumprir minhas funções para auxiliar a economia americana, como venho fazendo desde 2022.
Lisa Cook, diretora do Fed
Ambiente doméstico
Prévia da inflação também atrai os olhares. Dados do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15) de agosto mostraram a primeira deflação desde setembro de 2023. O alívio no bolso dos brasileiros foi ocasionado pela queda dos preços das contas de energia elétrica, dos alimentos e dos combustíveis.
Deflação amplia expectativa para corte de juros. A queda de 0,14% dos preços na comparação o mês de julho foi recebida de maneira positiva pelos analistas do mercado financeiro, que já avaliam a possibilidade de retirada da taxa Selic do patamar de 15%, sem novas elevações.
Esse dado vai de encontro aos últimos indicadores mais benignos do IPCA-15, que contribuíram para expectativa de que o Copom possa antecipar o corte de juros no próximo ano.
Sara Paixão, analista da InvestSmart XP
Queda dos preços ainda não anima os analistas. Volnei Eyng, CEO da Multiplike, avalia que o cenário macroeconômico nacional exige prudência. "A deflação traz a leitura de que os preços estão sob controle, o que abre espaço para discussões sobre cortes de juros no Brasil, mas a atividade fraca e o crédito caro ainda pesam sobre a confiança de investidores e empresários", diz.
Dívida bruta brasileira soma US$ 362 bilhões em julho. O BC (Banco Central) revelou que a dívida externa de longo prazo atingiu US$ 269 bilhões, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 93,1 bilhões. Após a divulgação do dado, a queda do dólar ante o real foi limitada.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.