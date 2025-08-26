Tarifaço: setores querem crédito rápido e salário menor para reter emprego

Setor consegue esperar o crédito até a primeira quinzena de setembro. A expectativa é que as empresas possam começar a procurar os bancos por volta do dia 4 de setembro.

Enquanto aguarda, setor se endivida com juros altos e vende abaixo do preço. As empresas do setor de pescados estão se endividando com juros mais altos e vendendo para o mercado asiático "por preços inexequíveis" para conseguir pelo menos manter os salários em dia.

A expectativa é que, com os empréstimos, o setor possa adaptar sua produção para atender melhor à Ásia. "Estamos vendendo para China, Cingapura e Taiwan a preços que não fazem sentido. Mas, em médio e longo prazo, com adequação de corte e embalagem, podemos conseguir uma adaptação a esses mercados", diz Lobo.

A Abipesca aguarda ainda uma atuação mais firme do governo para abrir o mercado europeu. A demanda do setor é antiga e, segundo a entidade, a parte técnica já foi resolvida. A demanda agora é para que o presidente Lula se engaje no tema junto aos líderes europeus.

Entidades de outros setores ainda avaliam as medidas anunciadas pelo governo. A Abrafrutas informou que vai monitorar se os produtores estão se cadastrando para receber o crédito facilitado. A Abiquim (indústria química) disse que as medidas anunciadas estão em análise pela área de economia da associação. A CNI (Confederação Nacional da Indústria) também está avaliando as medidas.

Socialização de perdas

Setores específicos podem sofrer, mas o efeito geral no nível de emprego deve ser pequeno, diz pesquisador. É importante ter a perspectiva de que, ainda que o tarifaço tenha efeitos expressivos em alguns setores, "os efeitos macroeconômicos não são relevantes", afirma Lívio Ribeiro, pesquisador associado do Ibre (Instituto Brasileiro de Economia), ligado à FGV (Fundação Getúlio Vargas), e sócio da BRCG Consultoria.