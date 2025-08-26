UOL News entrevista amanhã o ministro da Fazenda, Fernando Haddad

Amanhã, às 9h, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, será o entrevistado do programa UOL News, no Canal UOL. A conversa com Carla Araújo e Josias de Souza vai ao ar ao vivo de Brasília.
Na pauta, estarão o impacto do tarifaço de Trump na economia brasileira e as políticas fiscais do governo Lula.
Onde assistir
A entrevista com Haddad, no UOL News, será transmitida amanhã, às 9h, ao vivo, na homepage do UOL e no Canal UOL no YouTube ou na TV, com reprise às 19h na TV.
O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074), no UOL Play, no TCL Channel (canal nº 2750) e no LG Channels (canal nº 139).
