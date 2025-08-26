Gigante dos EUA fecha acordo para comprar dona do Café Pilão por R$ 100 bi

Após a divisão, espera-se que a empresa de café gere US$ 16 bilhões (R$ 87,1 bilhões) em vendas líquidas anuais. Ela será liderada pelo atual diretor financeiro da Keurig Dr Pepper, Sudhanshu Priyadarshi.

A empresa de bebidas, por sua vez, tem projeção para US$ 11 bilhões (R$ 59,8) em vendas líquidas anuais. Ela será comandada pelo atual CEO da Keurig Dr Pepper, Tim Cofer.

O CEO da JDE Peet's, o brasileiro Rafael Oliveira, permanecerá em seu cargo para liderar a empresa holandesa de café até a conclusão da aquisição.

A aquisição da JDE Peet's fortalecerá significativamente o posicionamento da KDP no mercado de café, criando um portfólio global forte, resiliente e diversificado. Também desbloqueará benefícios operacionais e financeiros incrementais, incluindo cerca de US$ 400 milhões em sinergias de custo previstas para serem realizadas ao longo de três anos e aumento no lucro por ação esperado a partir do primeiro ano da combinação Trecho de nota oficial das empresas

O negócio de café enfrenta desafios devido ao tarifaço dos EUA sobre importações de países como o Brasil, onde uma tarifa de 50% afeta itens como grãos de café. "Os impactos das tarifas se tornarão significativos", disse Tim Cofer, CEO da Keurig Dr Pepper, segundo o The Wall Street Journal.

Keurig Dr Pepper e JDE Peet's já compartilham propriedade comum. A JAB Holding, uma empresa de investimentos com sede na Europa, detém o controle majoritário do poder de voto na JDE Peet's. Ela também possui uma participação na Keurig Dr Pepper e foi a força por trás da fusão original entre Keurig e Dr Pepper.