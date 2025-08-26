Pagamento do INSS de agosto: depósitos já começaram; veja cronograma

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de repasses para agosto de 2025. A ordem de pagamento seguirá o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o modelo já adotado para garantir maior organização e previsibilidade nas liberações.

O que aconteceu

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores pagos entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já quem recebe acima do piso nacional terá os créditos liberados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS processa mais de 40 milhões de pagamentos por mês. Desse total, aproximadamente 28,2 milhões destinam-se a segurados que recebem até o mínimo, enquanto cerca de 12,3 milhões são voltados a quem tem renda superior.