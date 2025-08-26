Contas de luz mais baratas puxam 1ª queda da prévia de inflação em 2 anos

Resultado segue acima do teto da meta de inflação. Apesar do recuo, a taxa acumulada do IPCA-15 ainda é superior ao limite da meta de inflação. A meta estabelecida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) determina que a inflação deve ser de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual (entre 1,5% e 4,5%).

Inflação deve voltar à meta apenas no início de 2026. A projeção foi apresentada pelo presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, na carta enviada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para justificar o estouro da meta nos seis primeiros meses deste ano. "O compromisso do Banco Central é com a meta de inflação de 3%", diz a carta, que prevê o índice oficial de preços em 4,2% no próximo mês de março.

Contas de luz

Tarifas de energia elétrica recuam após três altas seguidas. O valor das contas de luz aparece 4,93% mais baixo neste mês. O alívio no bolso das famílias representa a primeira queda das tarifas de energia elétrica residencial desde abril. No acumulado deste ano, as despesas aparecem 1,5% mais caras, variação abaixo do IPCA-15 acumulado no mesmo período.

"Bônus de Itaipu" motiva a redução das contas de energia. A surpresa positiva das faturas surgiu com a distribuição de uma parcela de R$ 936,8 milhões do resultado positivo de comercialização da parte brasileira da Hidrelétrica Itaipu. O abatimento vale para os clientes residenciais ou rurais que tiveram consumo inferior a 350 kWh em pelo menos um mês do ano passado.

Desconto médio das contas de luz é estimado em R$ 11,59. A previsão apresentada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) considera que o abatimento chegará às tarifas de 97% dos consumidores residenciais e rurais. O valor dos descontos será descrito nas faturas com a inscrição "Bônus Itaipu" para todas as faturas emitidas até o dia 31 de agosto.