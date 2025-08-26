Leilão da Caixa tem 514 imóveis em oferta e terrenos a partir de R$ 22 mil

A Caixa Econômica Federal vai realizar nos próximos dias um leilão com mais de 500 imóveis espalhados pelo Brasil.

O que aconteceu

Há opções de casas, apartamentos, terrenos, loja e galpão com mais de 40% de desconto. Os imóveis contemplam quase todos os estados do Brasil: AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE e SP, além do DF.

O leilão será na segunda-feira, 1º de setembro, às 10h (de Brasília). Ele acontece exclusivamente online, na modalidade Licitação Aberta, por meio do site da Porto Leilões. Os imóveis podem ser acessados por meio deste link.