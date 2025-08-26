'Não vou renunciar', afirma diretora do BC dos EUA demitida por Trump

Lisa Cook, diretora do Fed (Federal Reserve), o Banco Central dos Estados Unidos, afirmou que não deixará o cargo na autoridade monetária. A manifestação surge pouco após o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciar que iria retirá-la da instituição.

O que aconteceu

Cook afirma que permanecerá no Banco Central dos EUA. Em comunicado divulgado por seu advogado, a diretora do Fed afirma que "não há motivo legal" para a demissão anunciada por Trump. "Não vou renunciar", garantiu. Cook é a primeira mulher negra a alcançar um cargo de comando na autoridade monetária dos EUA.