Diretora do Fed que Trump demitiu é a primeira mulher negra a ocupar cargo

O voto de Minerva foi da líder da casa, a então vice-presidente Kamala Harris. Após o sim da ex-adversária de Trump, a votação foi desempatada a favor de Lisa assumir o cargo.

Lisa Cook passou por longa sabatina no Senado, em que suas qualificações foram colocadas em xeque apesar do currículo extenso Imagem: Jonathan Ernst/REUTERS

Nascida em 1964, ela tem cicatrizes por ter sido atacada na infância por segregacionistas quando foi matriculada em um ex-escola branca, segundo a rádio estatal NPR. O estado da Geórgia, em que cresceu, é parte dos sul dos EUA, onde a resistência ao movimento de direitos civis da população negra era grande.

Tanto ela quanto as irmãs foram as primeiras alunas negras da instituição. Lisa é uma das três filhas do capelão de um hospital batista, Payton B. Cook, e da professora de enfermagem da Georgia College, Mary Murray Cook. Ou seja, ela não foi a primeira a estudar em sua família.

Cook é doutora em economia e tem currículo com ampla formação em renomadas instituições. Ela se formou com distinção acadêmica como bacharela em física e filosofia na Spelman College, em Atlanta, e, de lá, também fez bacharelado em filosofia, política e economia na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ela cursou mestrado em filosofia na Universidade Cheikh Anta Diop, no Senegal, e doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley.

Ela se sentiu "inspirada" a seguir carreira na área de economia no seu doutorado após uma viagem em que escalou o Monte Kilimanjaro. Durante a subida pela montanha mais alta da África, na Tanzânia, ela conheceu um economista britânico que foi seu companheiro de viagem e ele acabou influenciando sua decisão, segundo o próprio Fed.