Diretora do Fed que Trump demitiu é a primeira mulher negra a ocupar cargo

Demitida por Trump, Lisa é a primeira mulher negra a se tornar membro do conselho de diretores do Fed
Demitida por Trump, Lisa é a primeira mulher negra a se tornar membro do conselho de diretores do Fed Imagem: [Ljava.lang.String;@4f5e3c1a/AFP

O presidente Donald Trump demitiu ontem Lisa Cook, 61, uma das diretoras do Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos EUA). No entanto, a economista afirmou que não vai deixar o cargo.

Quem é Lisa Cook

É a primeira mulher negra a se tornar membro do conselho de diretores do Fed em toda a sua trajetória. Ela teve sua indicação pelo presidente Joe Biden aprovada pelo Senado em 2022.

A economista assumiu o cargo após uma votação apertada no Senado que terminou em empate depois que republicanos rejeitaram, em sua maioria, o seu nome. Ela passou por uma longa sabatina, em que suas qualificações foram questionadas, apesar de ela já ter trabalhado para o Departamento do Tesouro americano e para a Casa Branca.

O voto de Minerva foi da líder da casa, a então vice-presidente Kamala Harris. Após o sim da ex-adversária de Trump, a votação foi desempatada a favor de Lisa assumir o cargo.

Lisa Cook passou por longa sabatina no Senado, em que suas qualificações foram colocadas em xeque apesar do currículo extenso
Lisa Cook passou por longa sabatina no Senado, em que suas qualificações foram colocadas em xeque apesar do currículo extenso Imagem: Jonathan Ernst/REUTERS

Nascida em 1964, ela tem cicatrizes por ter sido atacada na infância por segregacionistas quando foi matriculada em um ex-escola branca, segundo a rádio estatal NPR. O estado da Geórgia, em que cresceu, é parte dos sul dos EUA, onde a resistência ao movimento de direitos civis da população negra era grande.

Tanto ela quanto as irmãs foram as primeiras alunas negras da instituição. Lisa é uma das três filhas do capelão de um hospital batista, Payton B. Cook, e da professora de enfermagem da Georgia College, Mary Murray Cook. Ou seja, ela não foi a primeira a estudar em sua família.

Cook é doutora em economia e tem currículo com ampla formação em renomadas instituições. Ela se formou com distinção acadêmica como bacharela em física e filosofia na Spelman College, em Atlanta, e, de lá, também fez bacharelado em filosofia, política e economia na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ela cursou mestrado em filosofia na Universidade Cheikh Anta Diop, no Senegal, e doutorado na Universidade da Califórnia, em Berkeley.

Ela se sentiu "inspirada" a seguir carreira na área de economia no seu doutorado após uma viagem em que escalou o Monte Kilimanjaro. Durante a subida pela montanha mais alta da África, na Tanzânia, ela conheceu um economista britânico que foi seu companheiro de viagem e ele acabou influenciando sua decisão, segundo o próprio Fed.

Lisa Cook é acusada por Trump, sem provas públicas, de ter fraudado documentos para obter uma hipoteca
Lisa Cook é acusada por Trump, sem provas públicas, de ter fraudado documentos para obter uma hipoteca Imagem: Ken Cedeno/REUTERS

Luta contra o racismo e as diferenças sociais

A diretora ainda passou boa parte de sua carreira acadêmica na Universidade Estadual de Michigan, onde era professora de economia e relações internacionais. Ela exerceu esta função até a indicação de Biden, e era conhecida no meio acadêmico por promover a diversidade no campo da economia. Ela foi uma das lideranças do programa de verão da Associação Econômica Americana, que ajudava a preparar estudantes de minorias para programas de pós nas ciências sociais, segundo o jornal "The New York Times".

Lisa já declarou publicamente que sua experiência com o racismo desde a infância moldou sua abordagem econômica. Um de seus artigos acadêmicos investiga como linchamentos e violências contra afro-americanos nos séculos 19 e 20 impactou o número de patentes a que se candidataram. Ela demonstra no texto que economias se tornam menos inovadoras e produtivas quando governos não garantem a segurança dos cidadãos.

Entre economistas, ela é conhecida como "dove" ou "pombinha", por apoiar a adoção de baixas taxas de juros. Apesar disso, tem votado a favor da manutenção de taxas atuais (entre 4,25 a 4,5% ao ano) feitas pelo presidente do Fed, Jerome Powell, que desagrada Trump. As tarifas do presidente passaram a aumentar os preços dos produtos no país e o banco tenta equilibrar a inflação com os juros mais altos.

Mas Trump quer taxa de juros de 1% ao ano. O republicano insiste que a política monetária "restritiva" tem atrapalhado o desenvolvimento econômico e o mercado de trabalho local.

Ex-aluna dela considera "revelador" que Trump tenha optado por demitir uma diretora que não decide sozinha ou comanda o Fed. "Estão atacando a percepção de quem constrói riqueza neste país, e estão usando uma mulher negra proeminente no espaço político e econômico, essencialmente tornando-a um exemplo. Estão tentando pintar esta mulher de cor como alguém que não é digna de riqueza", comentou Anna Gifty Opoku-Agyeman ao Times, a respeito da acusação sem provas contra a professora de falsificação de registros para ter benefícios em uma hipoteca.

