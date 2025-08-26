Restituição do Imposto de Renda 2025: saiba quando cai o 4º lote

O pagamento do 4º lote de restituição di Imposto de Renda 2025 será feito na sexta-feira (29). A consulta ao contemplados já foi liberada.

Datas de pagamento da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho (já pago)

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem recebe a restituição primeiro?

A prioridade é destinada aos idosos. Inicialmente, recebem contribuintes com 80 anos ou mais. Na sequência, são contemplados aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Se houver empate nos critérios, a data de envio da declaração determina a ordem de pagamento, conforme estabelece a Receita Federal.