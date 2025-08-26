Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário de retiradas no ano

No saque-rescisão tradicional, o trabalhador desligado sem justa causa tem direito a retirar todo o saldo do FGTS, incluindo a multa, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário, com prazo de até 60 dias para retirada.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS, onde também é necessário informar uma conta bancária para receber os valores. O crédito é feito em até 5 dias úteis após a solicitação, se realizada no mês de aniversário.

Também é possível retornar à modalidade saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não haja operação de antecipação em andamento. A mudança passa a valer apenas a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Valor do saque-aniversário

O valor é calculado com base em uma alíquota de 5% a 50% sobre a soma de todos os saldos do FGTS, acrescida de uma parcela adicional, que varia conforme o saldo disponível.